Сидорова стала третьей на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне в прыжках с шестом

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова , выступающая под нейтральным флагом, заняла третье место в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне (Швейцария).

Сидорова с третьей попытки взяла планку на высоте 4,82 м, что стало ее лучшим результатом в сезоне. Первое место заняла гречанка Екатерини Стефаниди, второе — американка Дженнифер Сур, они взяли ту же высоту, но затратили меньшее количество попыток.

Сидорова является серебряным призером чемпионата мира в помещении 2018 года. Также она становилась чемпионкой Европы (2014) и чемпионкой Европы в помещении (2015).

"Бриллиантовая лига" — ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, организованная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. В "Бриллиантовой лиге" выступают сильнейшие спортсмены мира.