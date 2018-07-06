Ещё
Иркутянин Алексей Бурцев завоевал серебряную медаль на первенстве Европы по легкой атлетике среди слабослышащих
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Угодили иностранцам, а нам денег на еду не хватает»
«Угодили иностранцам, а нам денег на еду не хватает»

Иркутянин Алексей Бурцев завоевал серебряную медаль на первенстве Европы по легкой атлетике среди слабослышащих 

Советский спорт 7 часов назад
Иркутский спортсмен Алексей Бурцев завоевал серебряную медаль на первенстве Европы по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет (спорт глухих). Международные соревнования проходили с 28 июня по 1 июля в Софии в Болгарии.
Алексей Бурцев показал второй результат в метании копья, который составил 45 метров. Первое место с результатом 49 метров 78 сантиметров занял легкоатлет из Латвии. На третьем месте оказался польский спортсмен, показавший результат 38 метров 18 сантиметров.
Напомним, в мае текущего года Алексей Бурцев выиграл золотую медаль в метании копья на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет (спорт глухих) в Смоленске. По итогам этих соревнований Алексей стал единственным спортсменом от Иркутской области, прошедшим отбор на первенство Европы.
Алексей Бурцев занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» у заслуженного тренера России Клавдия Заграйского.
Советский спорт: последние новости
Прыгунья с шестом Сидорова стала третьей на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне Шубенков показал лучший результат сезона в мире на турнире в Венгрии Лысенко выиграл этап "Бриллиантовой лиги" в прыжках в высоту
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выход России в полуфинал ЧМ увековечат монетой24
Хорваты готовы побеждать. России будет сложно
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»595
Хорватские СМИ унизили сборную РФ22
ФИФА предопределил дальнейшую судьбу России
Видео
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:57
Названо условие победы России над Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
20:11
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Футбол Статьи
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:51
Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC
MMA
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:23
Назван главный козырь российской сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение