Иркутянин Алексей Бурцев завоевал серебряную медаль на первенстве Европы по легкой атлетике среди слабослышащих 

Иркутский спортсмен Алексей Бурцев завоевал серебряную медаль на первенстве Европы по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет (спорт глухих). Международные соревнования проходили с 28 июня по 1 июля в Софии в Болгарии.
Алексей Бурцев показал второй результат в метании копья, который составил 45 метров. Первое место с результатом 49 метров 78 сантиметров занял легкоатлет из Латвии. На третьем месте оказался польский спортсмен, показавший результат 38 метров 18 сантиметров.
Напомним, в мае текущего года Алексей Бурцев выиграл золотую медаль в метании копья на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет (спорт глухих) в Смоленске. По итогам этих соревнований Алексей стал единственным спортсменом от Иркутской области, прошедшим отбор на первенство Европы.
Алексей Бурцев занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» у заслуженного тренера России Клавдия Заграйского.