Экс-полузащитник «Зенита»: в России футболисты ели допинг, как шоколадки

В мире до сих пор удивляются тому, что национальная сборная России по футболу впервые в истории страны вышла в четвертьфинала Чемпионата мира 2018 года. Нынешний успех команды уже начали связывать с возможным употреблением допинга.

Отметим, что в настоящее время уже появилась информация о первом допинговом скандале на ЧМ-2018. Так, журналист из Германии Хайо Зеппельт выпустил новый фильм о допинге в футболе. В нем он обвинил игроков сборной Бразилии в употреблении допинга. В 2014 и 2016 годах Зеппельт выпустил еще два документальных фильма о допинге. Тогда в центре внимания была Россия. Именно эти киноленты стали поводом для расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ.

В связи с этим в России перед Олимпийскими играми, которые прошли в Пхенчхане в феврале 2018 года, разгорелся допинговый скандал. Сборная РФ была лишена права выступить на Играх. Но отечественные спортсмены, соответствующие критериям Международного олимпийского комитета, приняли участие в соревнованиях в статусе «олимпийских атлетов из России».

Допинг также называют и причиной успеха российской сборной на играх ЧМ-2018. О том, что футболисты в России несколько лет назад принимали допинг рассказал бывший полузащитник петербургского «Зенита» Фернандо Риксен . В своей биографии он признался, что во время пребывания и тренировок в Санкт-Петербурге игроки ели допинг, как шоколадки.