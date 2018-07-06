Ещё
Экс-полузащитник «Зенита»: в России футболисты ели допинг, как шоколадки
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Угодили иностранцам, а нам денег на еду не хватает»
«Угодили иностранцам, а нам денег на еду не хватает»

Экс-полузащитник «Зенита»: в России футболисты ели допинг, как шоколадки 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В мире до сих пор удивляются тому, что национальная сборная России по футболу впервые в истории страны вышла в четвертьфинала Чемпионата мира 2018 года. Нынешний успех команды уже начали связывать с возможным употреблением допинга.
Отметим, что в настоящее время уже появилась информация о первом допинговом скандале на ЧМ-2018. Так, журналист из Германии Хайо Зеппельт выпустил новый фильм о допинге в футболе. В нем он обвинил игроков сборной Бразилии в употреблении допинга. В 2014 и 2016 годах Зеппельт выпустил еще два документальных фильма о допинге. Тогда в центре внимания была Россия. Именно эти киноленты стали поводом для расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ.
В связи с этим в России перед Олимпийскими играми, которые прошли в Пхенчхане в феврале 2018 года, разгорелся допинговый скандал. Сборная РФ была лишена права выступить на Играх. Но отечественные спортсмены, соответствующие критериям Международного олимпийского комитета, приняли участие в соревнованиях в статусе «олимпийских атлетов из России».
Допинг также называют и причиной успеха российской сборной на играх ЧМ-2018. О том, что футболисты в России несколько лет назад принимали допинг рассказал бывший полузащитник петербургского «Зенита» Фернандо Риксен. В своей биографии он признался, что во время пребывания и тренировок в Санкт-Петербурге игроки ели допинг, как шоколадки.
«Повсюду разбросаны иглы и шприцы. Игроки под инъекциями смеются. Все напоминало секретную лабораторию», — пишет Риксен. Кроме того он рассказал, что чувствовал себя бодро и легко, а через день был готов вновь выйти на футбольное поле. Эта информация была опубликована сегодня в «ИноСМИ».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Футболисты «Зенита» спародировали бесконечные падения Неймара Даже травма не остановит. Дзюба показал поврежденный палец на руке Бывший муж Бузовой лишится работы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выход России в полуфинал ЧМ увековечат монетой24
Хорваты готовы побеждать. России будет сложно
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»595
Хорватские СМИ унизили сборную РФ22
ФИФА предопределил дальнейшую судьбу России
Видео
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:57
Названо условие победы России над Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
20:11
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Футбол Статьи
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:51
Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC
MMA
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:23
Назван главный козырь российской сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение