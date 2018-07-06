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Конгресс IWF не стал рассматривать предложение Агапитова изменить антидопинговые правила
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Конгресс IWF не стал рассматривать предложение Агапитова изменить антидопинговые правила 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Проходивший в пятницу в Ташкенте конгресс Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) не стал рассматривать официальное письмо президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и члена исполкома IWF Максима Агапитова, в котором он призывает сделать существующие антидопинговые правила, принятые IWF, более справедливыми. Об этом сообщил ТАСС Агапитов.
По мнению главы ФТАР, международная федерация тяжелой атлетики должна изменить свои антидопинговые правила, согласно которым национальные федерации, ведущие реальную борьбу с допингом, в итоге несут ответственность в виде штрафов и отстранения своих чистых спортсменов от участия в международных стартах.
"Конгресс Международной федерации тяжелой атлетики не стал сегодня рассматривать мое письмо. Какие-либо комментарии на этот счет я пока не готов давать", — сказал Агапитов.
Как рассказал ранее ТАСС председатель антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России Александр Петров, его организацию не устраивают некоторые пункты антидопинговых правил IWF, согласно которым чем активней национальная федерация борется с допингом и выявляет нарушителей антидопинговых правил, тем больше она рискует получить большой денежный штраф и нарваться на недопуск своих чистых спортсменов на международные старты. По мнению Петрова, существующие антидопинговые правила не мотивируют национальные федерации бороться с допингом, а наоборот, каким-то образом, может быть, даже вынуждают скрывать допинговые прегрешения своих спортсменов.
Российские тяжелоатлеты из-за санкций, наложенных IWF на ФТАР, в настоящее время лишены возможности выступать на международных стартах. Срок действия дисквалификации должен завершиться в середине октября 2018 года.
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