Комарова — 4-я в семиборье на юниорском ЧЕ по лёгкой атлетике

Россиянка Вилена Комарова заняла четвёртое место в семиборье на чемпионате Европы по лёгкой атлетике среди юниоров в Дьёре (Венгрия). Победила испанка Мария Висенте. В прыжках с длину первенствовала шведка Тильда Йоханссон, а россиянка Виктория Горлова показала 12-й результат.

Напомним, что россияне выступают на соревнованиях под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы среди юниоров. Дьёр, Венгрия Женщины

Семиборье. Итоговое положение 1. Мария Висенте (Испания) — 6221. 2. Кристина Блажевица (Латвия) — 5629. 3. Кьяра-Белинда Шулер (Австрия) — 5615. 4. Вилена Комарова (Россия) — 5589.

Прыжки в длину 1. Тильда Йоханссон (Швеция) — 6,33 м. 2. Эмма Пиффаретти (Швейцария) — 6,25 м. 3. Спиридула Кариди (Греция) — 6,23 м… 12. Виктория Горлова (Россия) — 5,72 м.