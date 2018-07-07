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Комарова — 4-я в семиборье на юниорском ЧЕ по лёгкой атлетике
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Комарова — 4-я в семиборье на юниорском ЧЕ по лёгкой атлетике 

Чемпионат.com 45 минут назад
Россиянка Вилена Комарова заняла четвёртое место в семиборье на чемпионате Европы по лёгкой атлетике среди юниоров в Дьёре (Венгрия). Победила испанка Мария Висенте. В прыжках с длину первенствовала шведка Тильда Йоханссон, а россиянка Виктория Горлова показала 12-й результат.
Напомним, что россияне выступают на соревнованиях под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы среди юниоров. Дьёр, Венгрия Женщины
Семиборье. Итоговое положение 1. Мария Висенте (Испания) — 6221. 2. Кристина Блажевица (Латвия) — 5629. 3. Кьяра-Белинда Шулер (Австрия) — 5615. 4. Вилена Комарова (Россия) — 5589.
Прыжки в длину 1. Тильда Йоханссон (Швеция) — 6,33 м. 2. Эмма Пиффаретти (Швейцария) — 6,25 м. 3. Спиридула Кариди (Греция) — 6,23 м… 12. Виктория Горлова (Россия) — 5,72 м.
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