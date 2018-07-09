Глава ВФЛА Шляхтин гордится выступлением российских легкоатлетов на юношеском ЧЕ

МОСКВА, 9 июля. / ТАСС /. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин считает, что российские легкоатлеты показали отличный результат на юношеском чемпионате Европы, который завершился в воскресенье в венгерском Дьере. Об этом Шляхтин сообщил ТАСС.

На турнире российские спортсмены завоевали две золотые и две бронзовые награды. Победы одержали Виолетта Игнатьева (метание диска) и Александр Комаров (десятиборье). Олеся Солдатова заняла третье место в беге на 400 метров, а Мария Кочанова завоевала бронзу в прыжках в высоту.

"Считаю, наши ребята отлично выступили на первенстве Европы в Венгрии, — сказал Шляхтин. — У нас два золота, две бронзы и несколько мест в шаге от пьедестала".

"Не стоит забывать, в какой сложной обстановке находились наши ребята, допуски на выступление на международных стартах в нейтральном статусе практически все они получили в самый последний момент. Но они молодцы, готовились, верили и выступили просто отлично. Ими можно гордиться", — подытожил глава ВФЛА.