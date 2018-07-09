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Глава ВФЛА Шляхтин гордится выступлением российских легкоатлетов на юношеском ЧЕ
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Глава ВФЛА Шляхтин гордится выступлением российских легкоатлетов на юношеском ЧЕ 

ТАСС 9 июля 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин считает, что российские легкоатлеты показали отличный результат на юношеском чемпионате Европы, который завершился в воскресенье в венгерском Дьере. Об этом Шляхтин сообщил ТАСС.
На турнире российские спортсмены завоевали две золотые и две бронзовые награды. Победы одержали Виолетта Игнатьева (метание диска) и Александр Комаров (десятиборье). Олеся Солдатова заняла третье место в беге на 400 метров, а Мария Кочанова завоевала бронзу в прыжках в высоту.
"Считаю, наши ребята отлично выступили на первенстве Европы в Венгрии, — сказал Шляхтин. — У нас два золота, две бронзы и несколько мест в шаге от пьедестала".
"Не стоит забывать, в какой сложной обстановке находились наши ребята, допуски на выступление на международных стартах в нейтральном статусе практически все они получили в самый последний момент. Но они молодцы, готовились, верили и выступили просто отлично. Ими можно гордиться", — подытожил глава ВФЛА.
Всего в турнире приняли участие 15 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус. Это Дженнифер Акиниймика (спринт), Ирина Болдырева (100 м с/б), Сергей Козлов (диск), Яна Мельникова (диск), Валерия Якименко (молот), Олеся Солдатова (400 м), Мария Привалова (длина и тройной), Дмитрий Качанов (шест), Мария Кочанова (высота), Виолетта Игнатьева (диск), Сергей Зверев (молот), Александр Комаров (многоборье), Арсений Ефимов (многоборье), Вилена Комарова (многоборье) и Виктория Горлова (длина).
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Олимпийская чемпионка Чичерова, отбывшая дисквалификацию, пока не имеет права выступать Исинбаева гордится, что сборная России добилась успеха на ЧМ-2018 с отечественным тренером ВФЛА: IAAF с января отказала в получении нейтрального статуса 51 российскому легкоатлету
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