Легкоатлетка Солдатова принесла России первую медаль юношеского ЧЕ

Российская легкоатлетка Олеся Солдатова принесла сборной России первую медаль юношеского чемпионата Европы, который проходит в Дьёре (Венгрия). Солдатова стала третьей в финальном забеге на 400 метров. Победу в этом виде программы одержала чешка Барбора Маликова, второй стала немка Мари Шеппан.

Ранее россиянка Вилена Комарова заняла четвёртое место в семиборье.

Напомним, что россияне выступают на соревнованиях под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Лёгкая атлетика. Юношеский чемпионат Европы. Дьёр, Венгрия Девушки. 400 м 1. Барбора Маликова (Чехия) — 52,66. 2. Мари Шеппан (Германия) — 52,82. 3. Олеся Солдатова (Россия) — 53,09.