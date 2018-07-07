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Легкоатлетка Солдатова принесла России первую медаль юношеского ЧЕ
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Легкоатлетка Солдатова принесла России первую медаль юношеского ЧЕ 

Чемпионат.com 2 часа назад
Российская легкоатлетка Олеся Солдатова принесла сборной России первую медаль юношеского чемпионата Европы, который проходит в Дьёре (Венгрия). Солдатова стала третьей в финальном забеге на 400 метров. Победу в этом виде программы одержала чешка Барбора Маликова, второй стала немка Мари Шеппан.
Ранее россиянка Вилена Комарова заняла четвёртое место в семиборье.
Напомним, что россияне выступают на соревнованиях под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
Лёгкая атлетика. Юношеский чемпионат Европы. Дьёр, Венгрия Девушки. 400 м  1. Барбора Маликова (Чехия) — 52,66. 2. Мари Шеппан (Германия) — 52,82. 3. Олеся Солдатова (Россия) — 53,09.
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