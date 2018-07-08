Легкоатлеты Комаров и Игнатьева завоевали золотые медали юношеского ЧЕ 

Российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, завоевали две золотые и одну бронзовую медаль в заключительный день юношеского чемпионата Европы в Дьёре (Венгрия).
Виолетта Игнатьева первенствовала в соревнованиях по метанию диска, установив личный рекорд и лучший результат сезона — 54,56 м. Также чемпионом Европы стал десятиборец Александр Комаров, набравший 7703 очка. Ещё один россиянин Арсений Ефимов занял пятое место.
Бронзовую медаль в прыжках в высоту завоевала Мария Кочанова. Первенствовала украинка Ярослава Магучих.
Лёгкая атлетика. Юношеский чемпионат Европы. Дьёр, Венгрия Десятиборье
1. Александр Комаров (Россия) — 7703 2. Олег Козьяков (Латвия) — 7663 3. Свен Янсонс (Нидерланды) — 7604… 5. Арсений Ефимов (Россия) — 7462
Девушки. Диск
1. Виолетта Игнатьева (Россия) — 54,56. 2. Алида ван Дален (Нидерланды) — 52,93. 3. Беджерек Озлем (Турция) — 51,93.
Высота
1. Ярослава Магучих (Украина) — 1,94. 2. Джессика Кэхэрэ (Финляндия) — 1,83. 3. Мария Кочанова (Россия) — 1,83.