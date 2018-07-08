Легкоатлеты Комаров и Игнатьева завоевали золотые медали юношеского ЧЕ

Бронзовую медаль в прыжках в высоту завоевала Мария Кочанова. Первенствовала украинка Ярослава Магучих.

Российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, завоевали две золотые и одну бронзовую медаль в заключительный день юношеского чемпионата Европы в Дьёре (Венгрия).

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