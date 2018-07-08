Елена Исинбаева: «Дорогая наша сборная, вы показали шикарный футбол»

Двукраткая олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поблагодарила сборную России за выступление на чемпионате мира. Подопечные Станислава Черчесова в 1/4 финала чемпионата мира проиграла Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти).

— Дорогая наша сборная, вы показали шикарный футбол. Мы расстроились, что вы не прошли дальше. Но вы боролись, и мы это видели. Поздравляем вас с отличным футболом и с отличной игрой. Спасибо за эмоции и за то, что мы можем вами гордиться, — сказала Исинбаева в видеообращении.

⚽️КОМАНДА🇷🇺! СПАСИБО! Вы достойно играли и боролись! #фифа#fifa#fifa2018#чм2018#worldcup#worldcup2018#russia#россия

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) 7 Июл 2018 в 2:22 PDT