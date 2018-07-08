Ещё
Елена Исинбаева: «Дорогая наша сборная, вы показали шикарный футбол»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Елена Исинбаева: «Дорогая наша сборная, вы показали шикарный футбол» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Двукраткая олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поблагодарила сборную России за выступление на чемпионате мира. Подопечные Станислава Черчесова в 1/4 финала чемпионата мира проиграла Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти).
— Дорогая наша сборная, вы показали шикарный футбол. Мы расстроились, что вы не прошли дальше. Но вы боролись, и мы это видели. Поздравляем вас с отличным футболом и с отличной игрой. Спасибо за эмоции и за то, что мы можем вами гордиться, — сказала Исинбаева в видеообращении.
⚽️КОМАНДА🇷🇺! СПАСИБО! Вы достойно играли и боролись! #фифа#fifa#fifa2018#чм2018#worldcup#worldcup2018#russia#россия
Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) 7 Июл 2018 в 2:22 PDT
Спорт-Экспресс: последние новости
IAAF одобрила кандидатуры российских тренеров, которые отправятся на юношеский чемпионат Европы Лысенко победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне USADA: наказание за самый громкий допинговый скандал в истории было только формальным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему проиграла сборная России81
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу70
«Еще вопросы есть?» Черчесов сорвался на журналиста118
Путин отреагировал на проигрыш сборной России127
Игнашевич объявил о завершении карьеры14
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
Овечкин прокомментировал успех сборной
Хоккей Прочее
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
Сборная России обратилась к болельщикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Россияне нашли способ накликать беду на Хорватию
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Раскрыт «заговор» в матче России с Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:22
В Москве умер иностранный болельщик
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение