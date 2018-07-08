Исинбаева — футболистам: спасибо за то, что мы можем вами гордиться

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом россиянка Елена Исинбаева поблагодарила сборную России по футболу за выступление на домашнем чемпионате мира. Россияне в четвертьфинале проиграли хорватам в серии пенальти.

«Дорогая наша сборная, вы показали шикарный футбол. Мы расстроились, что вы не прошли дальше, но вы боролись, и мы это видели. Поздравляем вас с отличным футболом, с отличной игрой. Спасибо за эмоции, спасибо за то, что мы можем вами гордиться», — сказала Исинбаева.

Посмотреть видео можно на странице Исинбаевой в сети «Инстаграм».