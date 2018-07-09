Южноуральцы завоевали пять медалей на первенстве страны по лёгкой атлетике

Легкоатлеты из Челябинской области завоевали пять медалей на домашнем первенстве страны, сообщают в пресс-службе регионального министерства спорта.

Соревнования среди юниоров до 23 лет проходили в Челябинске. Золотую медаль в прыжках с шестом завоевал Тимур Моргунов , Кирилл Ведешкин получил награду того же достоинства в прыжках в высоту. Бегуны Кристина Клещева (100 м с барьерами), Максим Чешев (800 м) и Рудольф Верховых (400 м) удостоились серебряных медалей. В общем зачёте команда Челябинской области оказалась на шестом месте.

Добавим, что в первенстве России участвовали более 570 спортсменов из 60 регионов, Южный Урал представляли более 70 легкоатлетов.