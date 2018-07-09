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Олимпийская чемпионка Чичерова, отбывшая дисквалификацию, пока не имеет права выступать
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Олимпийская чемпионка Чичерова, отбывшая дисквалификацию, пока не имеет права выступать 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту россиянка Анна Чичерова, отбывшая двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, пока не имеет права выступать на соревнованиях из— за неурегулированных финансовых вопросов с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщила ТАСС Чичерова.
6 октября 2016 года Международный олимпийский комитет объявил о том, что Чичерова лишена бронзы Олимпиады-2008 в Пекине после обнаружения запрещенного препарата (туринабол) по итогам перепроверки ее допинг-пробы. Россиянка оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но CAS отклонил апелляцию легкоатлетки. Чичерова приняла решение вернуть бронзовую медаль ОИ-2008, так как не смогла доказать свою невиновность. Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала Чичерову до 30 июня 2018 года.
"Несмотря на то, что формально срок дисквалификации истек, я не могу выступать, — сказала Чичерова. — На сегодняшний день не урегулированы финансовые вопросы с IAAF".
Чичерова — победительница Олимпиады-2012 в Лондоне и чемпионата мира 2011 года в южнокорейском Тэгу.
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