Олимпийская чемпионка Чичерова, отбывшая дисквалификацию, пока не имеет права выступать

МОСКВА, 9 июля. / ТАСС /. Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту россиянка Анна Чичерова , отбывшая двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, пока не имеет права выступать на соревнованиях из— за неурегулированных финансовых вопросов с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщила ТАСС Чичерова.

6 октября 2016 года Международный олимпийский комитет объявил о том, что Чичерова лишена бронзы Олимпиады-2008 в Пекине после обнаружения запрещенного препарата (туринабол) по итогам перепроверки ее допинг-пробы. Россиянка оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но CAS отклонил апелляцию легкоатлетки. Чичерова приняла решение вернуть бронзовую медаль ОИ-2008, так как не смогла доказать свою невиновность. Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала Чичерову до 30 июня 2018 года.

"Несмотря на то, что формально срок дисквалификации истек, я не могу выступать, — сказала Чичерова. — На сегодняшний день не урегулированы финансовые вопросы с IAAF".

Чичерова — победительница Олимпиады-2012 в Лондоне и чемпионата мира 2011 года в южнокорейском Тэгу.