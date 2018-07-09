Легкоатлеты Иркутской области завоевали две медали на первенстве России в Челябинске

Спортсмены Иркутской области завоевали серебряную и бронзовую медали

на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет.

Соревнования

проходили

с В прыжке в длину второе место занял воспитанник областной спортивной

результат 7 метров 61 сантиметр. Его тренерами являются Галина и Сергей

Ткаченко.

В беге на 400 метров бронзовую медаль выиграл братчанин Илья Краснов,

преодолев дистанцию 46,66 секунды. Илья тренируется у Александры

Косаревой.