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Легкоатлеты Иркутской области завоевали две медали на первенстве России в Челябинске
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Легкоатлеты Иркутской области завоевали две медали на первенстве России в Челябинске 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: Советский спорт
Спортсмены Иркутской области завоевали серебряную и бронзовую медали
на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет.
Соревнования
проходили
с  В прыжке в длину второе место занял воспитанник областной спортивной
школы олимпийского резерва «Приангарье» Иван Татаринов, показав
результат 7 метров 61 сантиметр. Его тренерами являются Галина и Сергей
Ткаченко.
В беге на 400 метров бронзовую медаль выиграл братчанин Илья Краснов,
преодолев дистанцию 46,66 секунды. Илья тренируется у Александры
Косаревой.
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