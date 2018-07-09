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Легкоатлет Муса Таймазов обновил рекорд России в метании клаба
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Легкоатлет Муса Таймазов обновил рекорд России в метании клаба 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Легкоатлет Муса Таймазов обновил рекорд России в метании клабаДагестанец Муса Таймазов стал лучшим на чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Всероссийские соревнования проходили в Челябинске. Помимо завоеванной золотой медали, воспитанник тренера Альберта Рзаева установил новый рекорд России в дисциплине — метание клаба.
Результат Таймазова — 25,73 метров. Спортсмен совмещает занятия легкой атлетикой с такими видами спорта как регби и баскетбол на колясках.
Отметим, что всего на чемпионате России дагестанские легкоатлеты завоевали в своих дисциплинах 4 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовых медали.
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