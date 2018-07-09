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Спортсменка из Красноярска заняла второе место в первенстве России по легкой атлетике
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Спортсменка из Красноярска заняла второе место в первенстве России по легкой атлетике 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Юлия Лихачева выиграла серебряную медаль в первенстве России по легкой атлетике среди юниоров. Спортсменка родом из Красноярска. Об этом стало известно из сообщества «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте».
Турнир проходил в Челябинске. В нем участвовали спортсмены в возрастной категории до 23 лет.
Девушка стала второй в беге с препятствиями на дистанции три тысячи метров. На соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 60 регионов страны.
В Красноярском зоопарке «Роев ручей» медведь Памир выбрал первую сборную, которая пройдет в финал чемпионата мира по футболу. Фаворитом животного стала сборная Бельгии.
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