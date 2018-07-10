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Бегунья из Ессентуков победила на Первенстве России по лёгкой атлетике
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Бегунья из Ессентуков победила на Первенстве России по лёгкой атлетике 

АиФ Ставрополье 29 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ессентукская бегунья победила на Первенстве России по лёгкой атлетике в Челябинске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Соревнования проходили на стадионе имени Елесиной в Челябинске. Молодые участники (не старше 23 лет) приехали из Саратова, Тюмени, Сахалина, Пермского края, Оренбургской области и ещё 55 регионов. Они состязались в беге на дистанции 100, 200, 400 и 800 метров, толкании ядра, метании копья и диска и прыжках. Бегунья из Ессентуков Екатерина Алексеева добилась первого места на дистанции 800 метров, за что благодарна своему тренеру.
Организаторы Первенства России отметили, что соревнование помогло проверить способности лучших легкоатлетов и создать резерв национальной сборной к Олимпиаде 2020.
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