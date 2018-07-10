Андрей Сильнов: «Благодаря ЧМ отремонтировали хотя бы отдельные участки дорог Ростова»

Олимпийский чемпион 2008 года по прыжкам в высоту и первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики оценил выступление российской команды на ЧМ-2018, а также рассказал Team Russia.

— Сам играю в свободное время в футбол, но к футбольным фанатам не отношусь, — сказал Сильнов . — Всероссийская федерация легкой атлетики, как вы знаете, оказалась сейчас в непростом положении, нужно решать много вопросов. Из-за занятости пристально за чемпионатом мира не следил. Однако столь масштабное событие не может пройти мимо. О нем все говорят, ему посвящают телевизионные передачи. Футбол обсуждают и в СМИ, и в социальных сетях.

Приятно, что турнир проводится у нас по высшему разряду, и за это надо отдать должное оргкомитету, руководству страны и нашему уважаемому Президенту. ЧМ-2018 — это грандиозное мероприятие, которое очень важно и в спортивном, и в политическом плане.

— Вы родом из города Шахты и являетесь депутатом законодательного собрания Ростовской области. В связи с этим позвольте спросить, что чемпионат мира дал городу на Дону?

— С одной стороны, это праздник, который вносит в жизнь разнообразие. Пусть сборная России в Ростове не играла, город не спал — отмечал победы и свои, и чужие. С другой — благодаря чемпионату его облагородили, выросли новые инфраструктурные объекты, и в этом реальная польза от футбола. Построили, в частности, с нуля первый в новейшей истории России крупный аэропорт. Люди справедливо жаловались на плохое качество дорог. А благодаря футболу хотя бы отдельные участки отремонтировали. Это плюс для всех жителей.

— А еще ведь построили новый стадион.

— Теперь надо будет только позаботиться, чтобы он заполнялся.

— Что думаете о выступлении нашей сборной, пробившейся в восьмерку лучших?

— Полагаю, футболисты сделали максимум того, что могли. Хотелось бы пожелать им не останавливаться на достигнутом, чтобы и впредь они радовали своей игрой наших болельщиков, отдавая себя борьбе целиком, как делали это во время турнира.

— Есть ли какие-то шаги в решении проблем нашей легкой атлетики, представители которой вынуждены пока выступать в статусе нейтральных спортсменов?

— Недавно я по приглашению моего товарища, председателя Белорусской федерации легкой атлетики Вадима Девятовского (чемпион мира 2005 года и серебряный призер Олимпийских игр — 2008 в метании молота. — Прим. «СЭ») побывал с рабочим визитом в Минске. Там проходил матч между сборными Белоруссии, Украины, Балканских стран и государств Прибалтики. Общался непосредственно с руководителями легкой атлетики. Не хочется бежать впереди паровоза, но надеюсь, кое-какие положительные моменты в ближайшее время будут.