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Чемпионка Европы — 2012 в метании копья Ребрик больше не будет выступать в текущем сезоне
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Чемпионка Европы — 2012 в метании копья Ребрик больше не будет выступать в текущем сезоне 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российская копьеметательница Вера Ребрик из-за проблем с плечом приняла решение сделать перерыв в выступлениях до следующего сезона. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Ярослав Литвинов.
В текущем сезоне Ребрик выходила на старт только один раз. В середине мая на турнире в Адлере она стала победительницей с результатом 60,24 метра.
"Именно тогда Вера опять получила травму, — сказал Литвинов. — Сейчас она уже практически полностью восстановилась, но выступать еще не готова. Именно поэтому мы приняли решение в этом сезоне больше не участвовать в соревнованиях. Теперь она будет готовиться к чемпионату мира 2019 года в Катаре".
Травма плеча помешала Ребрик показать результат и на ЧМ-2017, который проходил в Лондоне. Спортсменка тогда повредила плечо в квалификационном турнире. Она сделала две попытки и отказалась от третьей, не сумев отобраться в финал состязаний.
Крымчанка Ребрик — чемпионка Европы 2012 года в составе сборной Украины. Вопрос о ее переходе в команду России был решен в начале августа 2015 года после почти полуторагодичных переговоров между национальными федерациями легкой атлетики в соответствии с правилами Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в столице Катара Дохе с 28 сентября по 6 октября 2019 года.
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