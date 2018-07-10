Чемпионка Европы — 2012 в метании копья Ребрик больше не будет выступать в текущем сезоне

МОСКВА, 10 июля. / ТАСС /. Российская копьеметательница Вера Ребрик из-за проблем с плечом приняла решение сделать перерыв в выступлениях до следующего сезона. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Ярослав Литвинов.

В текущем сезоне Ребрик выходила на старт только один раз. В середине мая на турнире в Адлере она стала победительницей с результатом 60,24 метра.

"Именно тогда Вера опять получила травму, — сказал Литвинов. — Сейчас она уже практически полностью восстановилась, но выступать еще не готова. Именно поэтому мы приняли решение в этом сезоне больше не участвовать в соревнованиях. Теперь она будет готовиться к чемпионату мира 2019 года в Катаре".

Травма плеча помешала Ребрик показать результат и на ЧМ-2017, который проходил в Лондоне. Спортсменка тогда повредила плечо в квалификационном турнире. Она сделала две попытки и отказалась от третьей, не сумев отобраться в финал состязаний.

Крымчанка Ребрик — чемпионка Европы 2012 года в составе сборной Украины. Вопрос о ее переходе в команду России был решен в начале августа 2015 года после почти полуторагодичных переговоров между национальными федерациями легкой атлетики в соответствии с правилами Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в столице Катара Дохе с 28 сентября по 6 октября 2019 года.