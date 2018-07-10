Директор Московского марафона объяснил прекращение сотрудничества с РУСАДА

Российское антидопинговое агентство объявило о прекращении сотрудничества с Московским марафоном после отказа организаторов ввести антидопинговый онлайн-курс в качестве обязательного условия допуска участников к соревнованию. Организаторы считают, что участники могут пройти его только на добровольной основе.

«Наша задача — в привлечении прежде всего любительской аудитории и онлайн-курс, который, по мнению РУСАДА, должен с этого года стать обязательным условием допуска на забег, создаст прогнозируемый отток участников. Мы видим реализацию этого проекта, как и в прошлом году, только на добровольной основе», — прокомментировал объявление РУСАДА директор Московского марафона Дмитрий Тарасов

Организаторов поддержал президент Ассоциации международных марафонов и пробегов Пако Борао: «Мы твёрдо убеждены, что допинг противоречит основным ценностям спорта, и стремимся всеми возможными способами исключить его из лёгкой атлетики. Мы приветствуем открытые возможности для обучения спортсменов всех категорий и поддерживаем идею появления онлайн-курса на сайте Московского марафона, но мы против того, чтобы делать это условие обязательным для регистрации. В мире нет такой практики, требующей обязательной предварительной образовательной подготовки для регистрации. Участники могут пройти его только на добровольной основе». Шестой Московский марафон пройдёт 23 сентября 2018 года. На старт выйдут тысячи участников из 100 стран мира.