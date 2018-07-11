Ещё
Чиновники ВФЛА по ошибке заявили бегунью не на ту дистанцию на чемпионате мира (фото)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чиновники ВФЛА по ошибке заявили бегунью не на ту дистанцию на чемпионате мира (фото) 

Советский спорт 11 июля 2018
Россиянка Полина Миллер, являющаяся лидером национальной сборной в беге на 400 м на юниорском чемпионате мира по легкой атлетике в Тампере по ошибке была заявлена на дистанцию вдвое короче.
Как сообщил Sportbox, на соревнованиях в Жуковском в конце июня она в беге на 400 м продемонстрировала результат 51,92 секунды, являющийся четвёртым за всю историю российской лёгкой атлетики для юниорок моложе 20 лет.
Однако в российской заявке на чемпионат мира она была внесена в список участников забегов на 200 метров. Когда ошибка выяснилась, менять что-либо было уже поздно.
"Чемпионат" приводит комментарий спортивного директора Всероссийской федерации лёгкой атлетики Андрея Крупорушникова:
«Скорее всего, ошибка произошла просто из-за невнимательности одного из руководителей, которые занимались этим. Изменить точно ничего нельзя. Мы просили Елену Орлову попытаться сделать это на месте во взаимодействии с представителями IAAF. Ей уже пришёл официальный ответ, что это невозможно. Пока не могу сказать, на каком уровне была допущена ошибка. Разные стороны валят друг на друга".
Почему из-за ошибки одного человека, не искаженного интеллектом, должны страдать другие?! Такая тупость…🤬 Я разочарована в том, как ведут себя люди, несущие большую ответственность! Почему часто бывает так, что уровень обязанностей не соответствует готовности к этим обязанностям?! БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ люди— большая беда во всех делах…
Публикация от Polina Miller🚀 (@p_milka)
5 Июл 2018 в 2:43 PDT
Советский спорт: последние новости
Елена Исинбаева: Сборная России показала на этом чемпионате лучшее, на что была способна Шубенков пропустит чемпионат России Легкоатлеты Иркутской области завоевали две медали на первенстве России в Челябинске
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены результаты допинга на ЧМ23
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ132
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
«Нет сексизму»: ФИФА спрячет красивых фанаток49
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ22
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение