Чиновники ВФЛА по ошибке заявили бегунью не на ту дистанцию на чемпионате мира (фото)

Россиянка Полина Миллер , являющаяся лидером национальной сборной в беге на 400 м на юниорском чемпионате мира по легкой атлетике в Тампере по ошибке была заявлена на дистанцию вдвое короче.

Как сообщил Sportbox, на соревнованиях в Жуковском в конце июня она в беге на 400 м продемонстрировала результат 51,92 секунды, являющийся четвёртым за всю историю российской лёгкой атлетики для юниорок моложе 20 лет.

Однако в российской заявке на чемпионат мира она была внесена в список участников забегов на 200 метров. Когда ошибка выяснилась, менять что-либо было уже поздно.

"Чемпионат" приводит комментарий спортивного директора Всероссийской федерации лёгкой атлетики Андрея Крупорушникова

«Скорее всего, ошибка произошла просто из-за невнимательности одного из руководителей, которые занимались этим. Изменить точно ничего нельзя. Мы просили Елену Орлову попытаться сделать это на месте во взаимодействии с представителями IAAF. Ей уже пришёл официальный ответ, что это невозможно. Пока не могу сказать, на каком уровне была допущена ошибка. Разные стороны валят друг на друга".

Почему из-за ошибки одного человека, не искаженного интеллектом, должны страдать другие?! Такая тупость…🤬 Я разочарована в том, как ведут себя люди, несущие большую ответственность! Почему часто бывает так, что уровень обязанностей не соответствует готовности к этим обязанностям?! БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ люди— большая беда во всех делах…

Публикация от Polina Miller🚀 (@p_milka)

5 Июл 2018 в 2:43 PDT