Чебет, Кипруто и Блигно — первые победители молодёжного ЧМ по лёгкой атлетике

В Тампере стартовали чемпионат мира по лёгкой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет. В женском беге на 5 км первенствовала кенийка Беатрис Чебет. Среди мужчин кениец Фонекс Кипруто выиграл забег на 10 км, а южноафриканец Кайл Блигно завоевал золото в толкании ядра.

Россиянин Степан Кекин занимает седьмое место после пяти видов десятиборья. В квалификации женских прыжков с шестом Елизавета Бондаренко показала результат 4,20 м и вышла в финал, а Аксана Гатауллина завершила борьбу за награды.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира среди молодёжи. Тампере, Финляндия Женщины 5 000 м 1. Беатрис Чебет (Кения) — 15.30,77. 2. Эджгайеху Тайе (Эфиопия) — 15.30,87. 3. Гирмавит Гебржихаир (Эфиопия) — 15.34,01. Мужчины 10 000 м 1. Фонекс Кипруто (Кения) — 27.21,08. 2. Джейкоб Киплимо (Уганда) — 27.40,36. 3. Бериху Арегави (Эфиопия) — 27.48,41.

Толкание ядра 1. Кайл Блигно (ЮАР) — 22,07 м. 2. Адриан Пипери (США) — 22,06 м. 3. Одиссеас Музенидис (Греция) — 21,07 м.