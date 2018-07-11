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Чебет, Кипруто и Блигно — первые победители молодёжного ЧМ по лёгкой атлетике
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Чебет, Кипруто и Блигно — первые победители молодёжного ЧМ по лёгкой атлетике 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Тампере стартовали чемпионат мира по лёгкой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет. В женском беге на 5 км первенствовала кенийка Беатрис Чебет. Среди мужчин кениец Фонекс Кипруто выиграл забег на 10 км, а южноафриканец Кайл Блигно завоевал золото в толкании ядра.
Россиянин Степан Кекин занимает седьмое место после пяти видов десятиборья. В квалификации женских прыжков с шестом Елизавета Бондаренко показала результат 4,20 м и вышла в финал, а Аксана Гатауллина завершила борьбу за награды.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира среди молодёжи. Тампере, Финляндия Женщины 5 000 м 1. Беатрис Чебет (Кения) — 15.30,77. 2. Эджгайеху Тайе (Эфиопия) — 15.30,87. 3. Гирмавит Гебржихаир (Эфиопия) — 15.34,01. Мужчины 10 000 м 1. Фонекс Кипруто (Кения) — 27.21,08. 2. Джейкоб Киплимо (Уганда) — 27.40,36. 3. Бериху Арегави (Эфиопия) — 27.48,41.
Толкание ядра 1. Кайл Блигно (ЮАР) — 22,07 м. 2. Адриан Пипери (США) — 22,06 м. 3. Одиссеас Музенидис (Греция) — 21,07 м.
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