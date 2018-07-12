Команда Донского района участвовала в соревнованиях по легкой атлетике

Команда из района Донской приняла участие в окружных соревнованиях по легкой атлетике в среду, 11 июля. Результаты спортивной встречи появились на официальном сайте центра досуга и спорта «Донской».

Мероприятие стало частью большой спартакиады «По профилактике правонарушений среди несовершеннолетних». Соревнования проводили в парке Садовники среди всей активной молодежи Южного округа, от района на них присутствовало 4 человека. Все спортсмены принимали участие в разных возрастных категориях.

Каждый этап эстафет проходил в напряженной борьбе. Зрители внимательно следили за ходом событий и поддерживали участников. Организаторы отметили, что команда Донского района соревновалась до конца и показала настоящую силу духа, упорство и непоколебимость.

Фото: центр «Донской»