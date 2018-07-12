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Команда Донского района участвовала в соревнованиях по легкой атлетике
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Команда Донского района участвовала в соревнованиях по легкой атлетике 

Управа Донского района города Москвы 7 часов назад
Фото: Мой район Донской
Команда из района Донской приняла участие в окружных соревнованиях по легкой атлетике в среду, 11 июля. Результаты спортивной встречи появились на официальном сайте центра досуга и спорта «Донской».
Мероприятие стало частью большой спартакиады «По профилактике правонарушений среди несовершеннолетних». Соревнования проводили в парке Садовники среди всей активной молодежи Южного округа, от района на них присутствовало 4 человека. Все спортсмены принимали участие в разных возрастных категориях.
Каждый этап эстафет проходил в напряженной борьбе. Зрители внимательно следили за ходом событий и поддерживали участников. Организаторы отметили, что команда Донского района соревновалась до конца и показала настоящую силу духа, упорство и непоколебимость.
Фото: центр «Донской»
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