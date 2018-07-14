Спортсменку из Эфиопии обвинили в занижении возраста

Участницу чемпионата мира по легкой атлетике среди юниоров из Эфиопии Гирмавит Гебржихаир заподозрили в занижении возраста. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Marca, официальная дата рождения спортсменки 21 ноября 2001 года.

Отмечается, что Гебржихаир не выглядит на свой возраст, и участники мирового первенства среди юниоров намерены опротестовать результат спортсменки.

Девушка завоевала бронзовую медаль на дистанции в 5 км.