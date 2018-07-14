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Спортсменку из Эфиопии обвинили в занижении возраста
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Спортсменку из Эфиопии обвинили в занижении возраста 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Участницу чемпионата мира по легкой атлетике среди юниоров из Эфиопии Гирмавит Гебржихаир заподозрили в занижении возраста. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Marca, официальная дата рождения спортсменки 21 ноября 2001 года.
Отмечается, что Гебржихаир не выглядит на свой возраст, и участники мирового первенства среди юниоров намерены опротестовать результат спортсменки.
Девушка завоевала бронзовую медаль на дистанции в 5 км.
Ранее сообщалось, что южноафриканская бегунья Кастер Семеня может лишиться своих титулов чемпионки мира и олимпийской чемпионки из-за высокого уровня тестостерона.
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