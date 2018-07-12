Усильос: внуки наблюдали за успехом Гебрзихаир на молодёжном ЧМ

На чемпионате мира по лёгкой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет в Тампере разгорелся скандал, связанный с возрастом бронзовой медалистки соревнований в беге на 5000 метров эфиопки Гирмавит Гебрзихаир. Согласно официальным данным, она родилась 21 ноября 2001 года, однако многие спортсмены и болельщики сомневаются, что ей на данный момент 16 лет.

«Её дети/внуки с трибуны наблюдали за её успехом на чемпионате мира U20», — написал испанский бегун Оскар Усильос на своей странице в сети «Твиттер».

Посмотреть фотографию можно на странице Усильоса в сети «Твиттер».