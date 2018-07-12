Ещё
Усильос: внуки наблюдали за успехом Гебрзихаир на молодёжном ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Усильос: внуки наблюдали за успехом Гебрзихаир на молодёжном ЧМ 

Чемпионат.com 3 часа назад
На чемпионате мира по лёгкой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет в Тампере разгорелся скандал, связанный с возрастом бронзовой медалистки соревнований в беге на 5000 метров эфиопки Гирмавит Гебрзихаир. Согласно официальным данным, она родилась 21 ноября 2001 года, однако многие спортсмены и болельщики сомневаются, что ей на данный момент 16 лет.
«Её дети/внуки с трибуны наблюдали за её успехом на чемпионате мира U20», — написал испанский бегун Оскар Усильос на своей странице в сети «Твиттер».
Посмотреть фотографию можно на странице Усильоса в сети «Твиттер».
Чемпионат.com: последние новости
Чебет, Кипруто и Блигно — первые победители молодёжного ЧМ по лёгкой атлетике Комарова — 4-я в семиборье на юниорском ЧЕ по лёгкой атлетике Ухов, Меньков, Лесной победили на втором этапе Кубка России по лёгкой атлетике
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены результаты допинга на ЧМ33
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ134
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ346
«Нет сексизму»: ФИФА спрячет красивых фанаток56
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение