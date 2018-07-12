Ещё
16-летняя легкоатлетка подозревается в занижении своего возраста
Далее:
Читайте также:
Ещё

16-летняя легкоатлетка подозревается в занижении своего возраста 

Вести.Ru 4 часа назад
На проходящем в финском Тампере юниорском чемпионате мира по легкой атлетике разгорается скандал. Одной из самых обсуждаемых спортсменок турнира стала 16-летняя бегунья из Эфиопии Гирмавит Гебржихаир.
Многих болельщиков и остальных участников соревнований смутило то, что она выглядит гораздо старше завяленных ею лет — в официальном протоколе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) ее датой рождения указывается 21 ноября 2001 года.
Polémica por la dudosa edad de una atleta de 16 años en los Mundiales sub-20https://t.co/WetmtN1PeG pic.twitter.com/a9Cf3OSgpP
— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 12 июля 2018 г.
Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на испанскую Marca, несколько спортсменов поставили под сомнение эту информацию и выражают свое недоверие к этим данным. Сообщается, что Гебржихаир подозревают в намеренном занижении своего фактического возраста.
На чемпионате мира эфиопка стала обладательницей бронзовой медали в беге на 5000 метров.
Вести.Ru: последние новости
Российский легкоатлет Лысенко победил на этапе Бриллиантовой лиги Жириновский: Англия проиграла, потому что на трибунах не было Мэй Решающий матч: Россия впервые в истории может попасть в полуфинал ЧМ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены результаты допинга на ЧМ33
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ134
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ346
Жена самого скандального футболиста ЧМ-201891
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение