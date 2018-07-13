Бондаренко стала 4-й в прыжках с шестом на ЧМ U20 по лёгкой атлетике

В Тампере (Финляндия) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет. Накануне были разыграны семь комплектов наград. Лучший результат среди россиян продемонстрировала Елизавета Бондаренко, ставшая четвёртой в прыжках с шестом. Лёгкая атлетика. Чемпионат мира среди спортсменов не старше 20 лет. Тампере Женщины. 100 м 1. Бриана Уилльямс (Ямайка) — 11,16. 2. Тваниша Терри (США) — 11,19. 3. Кристан Эвуа (Великобритания) — 11,37.

400 м 1. Хима Дас (Индия) — 51,46. 2. Андреа Миклош (Румыния) — 52,07. 3. Тэйлор Мэнсон (США) — 52,28.

800 м 1. Дирибе Велтеджи (Эфиопия) — 1.59,74. 2. Карли Томас (Австралия) — 2.01,13. 3. Делия Склабас (Швейцария) — 2.01,29.

Шест 1. Амалия Свабикова (Чехия) — 4,51. 2. Лиза Гуннарссон (Швеция) — 4,35. 3. Элис Мондро (Франция) — 4,35. 4. Елизавета Бондаренко (Россия) — 4,35.

Диск 1. Александра Емельянова (Молдавия) — 57,89. 2. Хелена Левеелахти (Финляндия) — 56,80. 3. Силинда Онейси Моралес (Куба) — 55,37. Мужчины. 1500 м 1. Джордж Мейтамей Манангой (Кения) — 3.41,71. 2. Якоб Ингебригстен (Норвегия) — 3.41,89. 3. Юстус Согет (Кения) — 3.42,14.

110 м с барьерами 1. Дэмион Томас (Ямайка) — 13,16. 2. Орландо Беннетт (Ямайка) — 13,33. 3. Сунсуке Изумия (Япония) — 13,38.