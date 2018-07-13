В подмосковном Жуковском на стадионе «Метеор» завершился Кубок России по легкой атлетике.
Всего участие во втором по значимости национальном турнире приняли более 300 спортсменов со всей страны и, в том числе, из Краснодарского края.
По итогам командного зачета сборная Кубани заняла третье место, благородно пропустив вперед команды Москвы и Подмосковья.
В личном зачете у представителей Кубани 10 наград (5 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовых).
Медали высшей пробы на счету копьеметателя Дмитрия Тарабина, толкателя ядра Александра Лесного, стайеров Данилы Переметова и Елены Мурашовой, а также барьеристки Нины Морозовой.
Мужчины 100 м 3-е место — Дмитрий Лопин — 10.47 Длина
3-е место — Артем Примак — 7.58 Шест
2-е место — Евгений Лукьяненко — 5.55 Копье
1-е место — Дмитрий Тарабин — 80,87 Ядро
1-е место — Александр Лесной — 21.37 800 м 1-е место — Данил Переметов — 1:48.13 Тройной прыжок
3-е место — Илья Глазунов
1500 м 1-е место — Елена Мурашова — 4.10,41 100 м с/б 1-е место — Нина Морозова — 13.28.
Тройной прыжок
3-е место — Маргарита Белевская — 12.78