Кубанские спортсмены — призеры Кубка России по легкой атлетике

В подмосковном Жуковском на стадионе «Метеор» завершился Кубок России по легкой атлетике.

Всего участие во втором по значимости национальном турнире приняли более 300 спортсменов со всей страны и, в том числе, из Краснодарского края.

По итогам командного зачета сборная Кубани заняла третье место, благородно пропустив вперед команды Москвы и Подмосковья.

В личном зачете у представителей Кубани 10 наград (5 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовых).

Медали высшей пробы на счету копьеметателя Дмитрия Тарабина , толкателя ядра Александра Лесного , стайеров Данилы Переметова и Елены Мурашовой, а также барьеристки Нины Морозовой.

Мужчины 100 м 3-е место — Дмитрий Лопин — 10.47 Длина

1-е место — Дмитрий Тарабин — 80,87 Ядро

1-е место — Александр Лесной — 21.37 800 м 1-е место — Данил Переметов — 1:48.13 Тройной прыжок

1500 м 1-е место — Елена Мурашова — 4.10,41 100 м с/б 1-е место — Нина Морозова — 13.28.

Тройной прыжок

3-е место — Маргарита Белевская — 12.78