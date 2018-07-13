Легкоатлет из Ямайки, ставший бронзовым призёром Лондона, дебютирует в регби-7

Легкоатлет из Ямайки Уоррен Уэйр планирует принять участие в соревнованиях по регби-7, сообщает Олимпийский канал.

В апреле 28-летний спринтер травмировал подколенное сухожилие в ходе Игр Содружества, из-за чего был вынужден досрочно завершить сезон. Уйэр намерен выступить в регби-7 на Играх Центральной Америки и стран Карибского бассейна, старт которых запланирован на 19 июля. Сообщается, что спортсмен не собирается завершать легкоатлетическую карьеру.

Уэйр завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2012 в Лондоне на дистанции 200 м. Кроме того, спустя год он стал чемпионом мира в эстафете 4 по 100 м.