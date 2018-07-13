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Легкоатлет из Ямайки, ставший бронзовым призёром Лондона, дебютирует в регби-7
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Легкоатлет из Ямайки, ставший бронзовым призёром Лондона, дебютирует в регби-7 

Чемпионат.com 1 час назад
Легкоатлет из Ямайки Уоррен Уэйр планирует принять участие в соревнованиях по регби-7, сообщает Олимпийский канал.
В апреле 28-летний спринтер травмировал подколенное сухожилие в ходе Игр Содружества, из-за чего был вынужден досрочно завершить сезон. Уйэр намерен выступить в регби-7 на Играх Центральной Америки и стран Карибского бассейна, старт которых запланирован на 19 июля. Сообщается, что спортсмен не собирается завершать легкоатлетическую карьеру.
Уэйр завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2012 в Лондоне на дистанции 200 м. Кроме того, спустя год он стал чемпионом мира в эстафете 4 по 100 м.
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