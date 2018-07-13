Ещё
Моргунов стал третьим на этапе «Бриллиантовой лиги»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Моргунов стал третьим на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате в прыжках с шестом 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский легкоатлет Тимур Моргунов, выступающий под нейтральным флагом, занял третье место в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко).
Моргунов со второй попытки преодолел планку на высоте 5,80 м, а затем совершил три неудачных прыжка, пытаясь взять высоту 5,86 м. Борьбу за победу в секторе продолжают поляк Павел Войцеховский и американец Сэм Кендрикс.
Турнир в Рабате стал для 21-летнего россиянина первым международным стартом на взрослом уровне.
Моргунов является победителем зимнего чемпионата России — 2018 и летнего чемпионата страны — 2017.
ТАСС: последние новости
Российская прыгунья в высоту Ласицкене прервала серию из 45 побед подряд IAAF допустила к международным соревнованиям пятерых российских легкоатлетов Чемпионка Европы - 2012 в метании копья Ребрик больше не будет выступать в текущем сезоне
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»249
Мутко попал в немилость ФИФА46
ФИФА снова оштрафовала Хорватию
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине646
«Футбольному чуду» России пришел конец148
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение