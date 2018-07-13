Моргунов стал третьим на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате в прыжках с шестом

Российский легкоатлет Тимур Моргунов , выступающий под нейтральным флагом, занял третье место в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко). Моргунов со второй попытки преодолел планку на высоте 5,80 м, а затем совершил три неудачных прыжка, пытаясь взять высоту 5,86 м. Борьбу за победу в секторе продолжают поляк Павел Войцеховский и американец Сэм Кендрикс. Турнир в Рабате стал для 21-летнего россиянина первым международным стартом на взрослом уровне. Моргунов является победителем зимнего чемпионата России — 2018 и летнего чемпионата страны — 2017.