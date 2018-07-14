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Шубенков, Лысенко и Сидорова выступят на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне
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Шубенков, Лысенко и Сидорова выступят на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне 

Чемпионат.com 5 часов назад
20 июля в Монте-Карло (Монако) пройдёт 10-й этап «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике. В соревнованиях примут участие россияне Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Данил Лысенко (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом). Отметим, что из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Напомним, что Шубенков и Лысенко одержали победы на восьмом этапе серии в Лозанне, а Сидорова показала там третий результат.
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