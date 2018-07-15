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Исинбаева: поздравляю сборную Франции в лице Макрона с победой на ЧМ
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Исинбаева: поздравляю сборную Франции в лице Макрона с победой на ЧМ 

Чемпионат.com 3 часа назад
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом россиянка Елена Исинбаева прокомментировала итог чемпионата мира по футболу в России, в котором французы победили хорватов со счётом 4:2.
«Поздравляю сборную Франции в лице президента Эммануэля Макрона с победой на чемпионате мира! Прекрасная игра. Заслуженная победа», — написала Исинбаева на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть фотографию можно на странице Исинбаевой в сети «Инстаграм».
Чемпионат мира по футболу-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.
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