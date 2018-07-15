Исинбаева: поздравляю сборную Франции в лице Макрона с победой на ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом россиянка Елена Исинбаева прокомментировала итог чемпионата мира по футболу в России, в котором французы победили хорватов со счётом 4:2.

«Поздравляю сборную Франции в лице президента Эммануэля Макрона с победой на чемпионате мира! Прекрасная игра. Заслуженная победа», — написала Исинбаева на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть фотографию можно на странице Исинбаевой в сети «Инстаграм».

Чемпионат мира по футболу-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.