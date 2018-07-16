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Легкоатлеты из России остались без медалей на молодёжном ЧМ в Тампере
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Легкоатлеты из России остались без медалей на молодёжном ЧМ в Тампере 

Чемпионат.com 31 минуту назад
В Тампере (Финляндия) завершился чемпионат мира по лёгкой атлетике для спортсменов не старше 20 лет.
В общекомандном зачёте победила сборная Кении, завоевавшая 4 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. На втором месте закончила турнир Ямайка (4-5-3), на третьем — США (3-8-7).
Российские спортсмены, выступавшие под нейтральным флангом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, не сумели завоевать ни одной медали. Лучший результат (4-е место) показали Полина Миллер в беге на 200 м и Елизавета Бондаренко в соревнованиях в прыжках с шестом.
На молодёжном чемпионате мира по лёгкой атлетике было разыграно 45 комплектов наград.
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