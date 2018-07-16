Легкоатлеты из России остались без медалей на молодёжном ЧМ в Тампере

В Тампере (Финляндия) завершился чемпионат мира по лёгкой атлетике для спортсменов не старше 20 лет.

В общекомандном зачёте победила сборная Кении, завоевавшая 4 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. На втором месте закончила турнир Ямайка (4-5-3), на третьем — США (3-8-7).

Российские спортсмены, выступавшие под нейтральным флангом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, не сумели завоевать ни одной медали. Лучший результат (4-е место) показали Полина Миллер в беге на 200 м и Елизавета Бондаренко в соревнованиях в прыжках с шестом.

На молодёжном чемпионате мира по лёгкой атлетике было разыграно 45 комплектов наград.