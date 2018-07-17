Чемпионат России по легкой атлетике стартует в Казани 

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Чемпионат России проходит под эгидой Всероссийской федерации легкой атлетики и Министерства спорта Российской Федерации. В этом году соревнования соберут порядка 1000 участников из 76 регионов страны. На протяжении четырех дней будет разыграно 38 комплектов медалей.
Столица Татарстана примет чемпионат России по легкой атлетике в третий раз. Ранее турниры в Казани проходили в 2008 и 2014 годах.
В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены России и мира — четырехкратная чемпионка мира в прыжке в высоту Мария Ласицкене, олимпийский чемпион в прыжке в высоту Иван Ухов, чемпион мира в прыжке в длину Александр Меньков, чемпионка мира в тройном прыжке Екатерина Конева и многие другие звезды отечественной «королевы спорта».
Информационное агентство России ТАСС выступило главным информационным партнером соревнований.
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