Чемпионат России по легкой атлетике стартует в Казани

МОСКВА, 17 июля. / ТАСС /. Чемпионат России проходит под эгидой Всероссийской федерации легкой атлетики и Министерства спорта Российской Федерации. В этом году соревнования соберут порядка 1000 участников из 76 регионов страны. На протяжении четырех дней будет разыграно 38 комплектов медалей.

Столица Татарстана примет чемпионат России по легкой атлетике в третий раз. Ранее турниры в Казани проходили в 2008 и 2014 годах.

Информационное агентство России ТАСС выступило главным информационным партнером соревнований.

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