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Симона Байлс вернется к стартам 28 июля
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Симона Байлс вернется к стартам 28 июля 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Американская гимнастка Симона Байлс, взявшая паузу в карьере после четырех золотых медалей на Олимпийских играх-2016, вернется к соревнованиям 28 июля, информирует пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК). Первым стартом станет турнир U. S. Classic, который пройдет в Колумбусе.
Напомним, что после Олимпиады-2016 хакерская группа Fancy Bears опубликовала результаты взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Согласно документам, Байлс в августе 2016 года сдала положительный допинг-тест на метилфенидат (психостимулятор), но при этом не была дисквалифицирована. Кроме того, 21-летней спортсменке было разрешено употреблять амфетамин/декстроамфетамин.
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