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Четыре подмосковных спортсмена вошли в сборную России по фехтованию
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Четыре подмосковных спортсмена вошли в сборную России по фехтованию 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Чемпионат мира по фехтованию пройдет с 19 по 27 июля в китайском городе Уси.
Четыре спортсмена из Московской области в составе сборной России примут участие в чемпионате мира по фехтованию, сообщает «Радио 1»
Так, на соревнованиях саблистов выступит двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян. В турнире шпажистов Московскую область представят чемпионка мира Татьяна Андрюшина и двукратный чемпион Европы Сергей Ходос. В фехтовании на рапирах титул чемпиона мира будет отстаивать Дмитрий Жеребченко.
Всего в соревнованиях примут участие 24 российских спортсмена.
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