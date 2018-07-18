Четыре подмосковных спортсмена вошли в сборную России по фехтованию 

Чемпионат мира по фехтованию пройдет с 19 по 27 июля в китайском городе Уси.
Четыре спортсмена из Московской области в составе сборной России примут участие в чемпионате мира по фехтованию, сообщает «Радио 1»
Так, на соревнованиях саблистов выступит двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян. В турнире шпажистов Московскую область представят чемпионка мира Татьяна Андрюшина и двукратный чемпион Европы Сергей Ходос. В фехтовании на рапирах титул чемпиона мира будет отстаивать Дмитрий Жеребченко.
Всего в соревнованиях примут участие 24 российских спортсмена.