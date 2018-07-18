Слепой саратовец стал чемпионом России по лёгкой атлетике

Саратовский спортсмен Константин Шалин завоевал золотую медаль на чемпионате России по лёгкой атлетике среди слепых. Он стал лучшим в толкании ядра показав результат 13,31 метров. К тому же он выполнил норматив мастера спорта международного класса. Об этом сегодня сообщает Министерство молодёжной политики и спорта Саратовской области.

Также воспитанник саратовской школы «Надежда Губернии» показал себя в метании диска. В этой дисциплине она занял четвёртое место, метнув снаряд 35,41 метров.

Соревнования проходят с 15 по 19 июля в Челябинске. В них приняли участие более 120 спортсменов из 31 региона России.