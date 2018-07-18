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Слепой саратовец стал чемпионом России по лёгкой атлетике
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Слепой саратовец стал чемпионом России по лёгкой атлетике 

САРАТОВ24 4 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Саратовский спортсмен Константин Шалин завоевал золотую медаль на чемпионате России по лёгкой атлетике среди слепых. Он стал лучшим в толкании ядра показав результат 13,31 метров. К тому же он выполнил норматив мастера спорта международного класса. Об этом сегодня сообщает Министерство молодёжной политики и спорта Саратовской области.
Также воспитанник саратовской школы «Надежда Губернии» показал себя в метании диска. В этой дисциплине она занял четвёртое место, метнув снаряд 35,41 метров.
Соревнования проходят с 15 по 19 июля в Челябинске. В них приняли участие более 120 спортсменов из 31 региона России.
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