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Спортсмены ЦСКА примут участие в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по боксу
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Спортсмены ЦСКА примут участие в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по боксу 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в состязаниях принимают участие 125 спортсменов, в том числе 15 боксеров от ЦСКА.
В Рязани проходит чемпионат Вооружённых сил РФ по боксу на призы Героя России генерал-полковника В. А. Шаманова. Всего в состязаниях принимают участие 125 спортсменов, в том числе 15 боксеров от Центрального спортивного клуба Армии.
Соревнования проходят в десяти весовых категориях по олимпийской системе. Данные соревнования являются отборочными на чемпионат России по боксу, который пройдёт в октябре в Якутске.
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