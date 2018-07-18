Спортсмены ЦСКА примут участие в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по боксу

Всего в состязаниях принимают участие 125 спортсменов, в том числе 15 боксеров от ЦСКА.

В Рязани проходит чемпионат Вооружённых сил РФ по боксу на призы Героя России генерал-полковника В. А. Шаманова. Всего в состязаниях принимают участие 125 спортсменов, в том числе 15 боксеров от Центрального спортивного клуба Армии.

Соревнования проходят в десяти весовых категориях по олимпийской системе. Данные соревнования являются отборочными на чемпионат России по боксу, который пройдёт в октябре в Якутске.