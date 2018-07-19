Ласицкене стала чемпионкой России в прыжках в высоту, Чичерова — вторая

Победительница двух летних чемпионатов мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заняла первое место на чемпионате России в Казани, с первой попытки показав результат 2,00 м. Олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова стала второй, с первой попытки взяв 1,90 м.

Третье место заняла Татьяна Одинева, взявшая планку на высоте 1,90 м с третьей попытки.

Чичерова и Одинева выполнили норматив чемпионата Европы, который составляет 1,90 м. Однако для того, чтобы выступить на европейском первенстве, им необходимо получить нейтральный статус от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Чемпионат России в Казани стал для Чичеровой, которой 22 июля исполнится 36 лет, первым стартом с июня 2016 года. Ласицкене за последние два года только однажды не сумела стать первой — на последнем этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате россиянка, выступающая на международных стартах в нейтральном статусе, стала третьей. До этого в активе Ласицкене было 45 побед подряд.

Чемпионат России 2016 года в Чебоксарах оказался для Чичеровой последним стартом перед длительным перерывом, связанным с отстранением от участия в соревнованиях и последующей дисквалификацией. Тогда олимпийская чемпионка заняла первое место с результатом 1,98 метра. Ласицкене заняла на чемпионате России — 2016 второе место (1,96).

30 июня у Чичеровой истек срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Однако до 19 июля она не имела права выступать на соревнованиях, так как имела задолженность перед Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Во Всероссийской федерации легкой атлетики ТАСС уточнили, что речь шла о невозвращенных призовых, полученных Чичеровой за выступления на чемпионате мира — 2009 и двух финалах Гран— при, которые пришлись на период аннулирования результатов. Независимый орган Международной ассоциации легкоатлетических федераций по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU) прислал 19 июля Чичеровой письмо, согласно которому она может участвовать в национальных соревнованиях.