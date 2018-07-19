IAAF разрешила легкоатлетке Чичеровой выступить на чемпионате России в Казани

КАЗАНЬ, 19 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев /. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила олимпийскую чемпионку 2012 года в прыжках в высоту Анну Чичерову до участия в национальных соревнованиях и, в том числе, в чемпионате России в Казани. Об этом ТАСС сообщил источник в IAAF.

30 июня у 35-летней Чичеровой истек срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Однако до 19 июля она не имела права выступать на соревнованиях, так как имела задолженность перед IAAF. Во Всероссийской федерации легкой атлетики ТАСС уточнили, что речь шла о невозвращенных призовых, полученных Чичеровой за выступления на чемпионате мира-2009 и двух финалах Гран— при, которые пришлись затем на период аннулирования результатов.