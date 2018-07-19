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Воздушная Атлетика: Екатеринбург— 2018
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Воздушная Атлетика: Екатеринбург— 2018 

Российский стадион 2 часа назад
Фото: Российский стадион
Воздушная Атлетика: Екатеринбург — 2018, десятый турнир серии региональных отборочных турниров Проекта «Общероссийский спортивный турнир по дисциплинам воздушной атлетики 2018» состоится 21 июля в спортзале Детско-юношеской спортивной школы «Росток» по адресу г. Екатеринбургу, ул. Большакова 11, вход для зрителей бесплатный.
Традиционно ФВАР проводит спортивные турниры в трех основных дисциплинах Воздушной Атлетики: спорт на пилоне, воздушные полотна и воздушное кольцо, в различных возрастных категориях.
Заявки на участие в турнире подали более 50 атлетов, представляющих школы и студии, развивающие дисциплины воздушной атлетики из 10 регионов Уральского, Сибирского и Центрального федеральных округов.
Следующие в июле-августе турниры серии пройдут в городах:
— 11 августа 2018 Отборочный турнир по ПФО –"Воздушная Атлетика Нижний Новгород — 2018". — г. Нижний Новгород
— 25 августа 2018 Отборочный турнир по СФО и ДФО— «Воздушная Атлетика Новосибирск — 2018». -г. Новосибирск
— Финальный турнир проекта «Воздушная Атлетика — 2018», состоится 22 -23 сентября 2018 в Москве.
Все отборочные турниры сезона 2018 проводятся по новым правилам ФВАР, наиболее отличительная особенность которых в этом сезоне это:
— по результатам турнира участники могут пройти аттестацию на национальные спортивные разряды ФВАР в рамках международной программы аттестации атлетов International Air Athletics Association,
— по итогам отборочного турнира отбираются только 5 атлетов, ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ с наивысшим баллом по своей категории (подгруппе), для участия в финале «Общероссийского спортивного турнира по дисциплинам Воздушной Атлетики 2018
— только победители финала чемпионата России попадают в национальную сборную команду ФВАР которая будет представлять Россию на первом международном турнире, который организует InternationalAirAthleticsAssociation в ноябре 2018 года.
Отборочный турнир Воздушная Атлетика Екатеринбург— 2018 проводится при поддержке Партнёров ФВАР, помощи в проведении спортивного турнира Ресурсного центра добровольчества „Сила Урала“ г. Екатеринбург с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, в рамках Проекта „Общероссийский спортивный турнир по дисциплинам Воздушной Атлетики 2018“ победителя 2-го конкурса Фонда Президентских грантов в 2017 году, (Заявка №17-2-002002), в категории „Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни“.
Получить более подробную информацию о формате соревнований, месте проведения, правилах и задать свои вопросы можно в официальных группах турнира и федерации.
Федерация Воздушной Атлетики России
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