Еще 14 российских спортсменов обвинили в употреблении допинга

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) заподозрила в нарушении антидопинговых правил 14 российских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.

Попадание атлетов в список подозреваемых не влечет их прямого отстранения от участия в соревнованиях. «К примеру, Иван Ухов, по которому идет разбирательство, имеет право выступать на том же чемпионате России, так как на него не наложено временное отстранение», — рассказала антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова

В ноябре 2015 года IAAF приостановила членство ВФЛА из-за нарушений антидопинговых правил и до сих пор не восстановила его. Российским атлетам разрешили выступления на международных стартах в нейтральном статусе. Заявки россиян на участие в турнирах рассматривались в индивидуальном порядке.