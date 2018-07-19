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Новый доклад о ходе восстановления ВФЛА представят 27 июля
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Новый доклад о ходе восстановления ВФЛА представят 27 июля 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен выступит с докладом на ближайшем заседании совета ИААФ.
Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу международной федерации, 27 июля Андерсен выступит с докладом на совете ИААФ в Буэнос-Айресе. По итогам доклада Андерсена члены совета рассмотрят вопрос возможного восстановления ВФЛА.
Напомним, что ВФЛА была временно лишена членства в ИААФ в ноябре 2015 года по итогам работы комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда, расследовавшей систематические нарушения антидопинговых правил в российской легкой атлетике.
Вопросом восстановления ВФЛА занимается рабочая группа во главе с Андерсеном, которая следит за соблюдением всех критериев, требуемых ИААФ и необходимых для возвращения российской организации статуса.
В настоящее время российские легкоатлеты могут выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за отстранения ВФЛА.
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