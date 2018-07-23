Олимпийская чемпионка Чичерова отправила заявку в IAAF на участие в зарубежных стартах

МОСКВА, 23 июля. / ТАСС /. Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова , вернувшаяся в спорт после двухгодичной дисквалификации, отправила индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в зарубежных стартах. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА, которое длится с ноября 2015 года, разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.

"Сегодня нами была отправлена в IAAF заявка прыгуньи в высоту Анны Чичеровой на участие в международных стартах в статусе нейтральной спортсменки", — рассказала Юхарева.

Чемпионат России в Казани, который завершился 22 июля, стал для 36-летней Чичеровой первым стартом после двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Чичерова на турнире в столице Татарстана заняла второе место с результатом 1,90 метра. Сразу после окончания соревнований по прыжкам в высоту спортсменка рассказала журналистам про недавнюю переписку с IAAF, которая считает, что Чичерова имеет право претендовать на статус нейтральной спортсменки.