Олимпийский чемпион из России обвинен в употреблении допинга

14 российских спортсменов подозреваются в нарушении антидопинговых правил Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ), сообщает ТАСС

Среди попавших под подозрение оказался олимпийский чемпион в прыжках в высоту Иван Ухов . Рассматривать дела будет Спортивный арбитражный суд (CAS).

Несмотря на начало расследования, атлеты не будут отстранены от участия в соревнованиях.

В 2015 году ИААФ временно приостановила деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за допингового скандала. За российскими спортсменами остается право участвовать в международных соревнованиях, но под нейтральным статусом.

Ранее сообщалось, что российский боец UFC завалил допинг-тест.