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Олимпийский чемпион из России обвинен в употреблении допинга
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Олимпийский чемпион из России обвинен в употреблении допинга 

Газета.Ru 21 июля 2018
Фото: Газета.Ru
14 российских спортсменов подозреваются в нарушении антидопинговых правил Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ), сообщает ТАСС.
Среди попавших под подозрение оказался олимпийский чемпион в прыжках в высоту Иван Ухов. Рассматривать дела будет Спортивный арбитражный суд (CAS).
Расследование по этому делу началось после анализа данных из отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агенства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
Несмотря на начало расследования, атлеты не будут отстранены от участия в соревнованиях.
В 2015 году ИААФ временно приостановила деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за допингового скандала. За российскими спортсменами остается право участвовать в международных соревнованиях, но под нейтральным статусом.
Ранее сообщалось, что российский боец UFC завалил допинг-тест.
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