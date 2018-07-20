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Российские легкоатлеты, попавшие под подозрение из-за доклада Макларена, не отстранены
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Российские легкоатлеты, попавшие под подозрение из-за доклада Макларена, не отстранены 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова заявила, что российские легкоатлеты, которые попали под подозрение после доклада Ричарда Макларена, имеют право участвовать в соревнованиях, передает "РИА Новости".
Всего под подозрение из-за доклада Макларена попали 14 российских легкоатлетов, среди которых олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в высоту Иван Ухов и чемпион мира 2014 года в тройном прыжке в помещении Люкман Адамс. Дела по всем 14 россиянам ожидают рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS).
"Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) проводит новую политику прозрачности своей деятельности в рассмотрении дел. Это делается для того, чтобы общественность видела, на каком этапе находится то или иное дело. Они опубликовали статус по этим этапам для каждого спортсмена, придали огласке вид нарушения и текущий этап дела. Что касается российских спортсменов, то если дело инициировано по докладу Макларена, то временное отстранение не накладывается", — сказала Иконникова.
Всего под подозрение из-за доклада Макларена попали 14 российских легкоатлетов, среди которых олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в высоту Иван Ухов и чемпион мира 2014 года в тройном прыжке в помещении Люкман Адамс. Дела по всем 14 россиянам ожидают рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты подозреваются в нарушении антидопинговых правил.
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