IAAF ответила на призыв отменить измерения уровня тестостерона у спортсменок

В лёгкой атлетике набирает обороты скандал, связанный с введением новых требований для спортсменок с повышенным уровнем тестостерона. 60 известных атлетов подписали петицию, в которой обвинили IAAF в нарушении основных принципов олимпийского движения. В ответ на это в руководстве организации заявили, что усовершенствование правил нельзя сравнивать с дискриминацией по половому признаку, и выразили готовность отстаивать свою позицию.

Предложенное Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) в апреле 2018 года правило, запрещающее спортсменкам с уровнем тестостерона выше 5 нмоль/л принимать участие в соревнованиях среди женщин, вызвало широкий общественный резонанс и волну критики, которая не утихает до сих пор.

По заявлению представителей организации, ими были проведены специализированные исследования, доказывающие, что девушки с нарушением гормонального баланса имеют значительное преимущество над соперницами. В качестве примера были приведены результаты южноафриканки Кастер Семени и индианки Дути Чанд. Нововведение официально должно вступить в силу с 1 ноября.

В ответ на эти требования группа представителей разных видов спорта под руководством благотворительных организаций «Фонд женского спорта» (WSF) и «Атлетический союз» создала онлайн петицию, в которой обвинила IAAF в дискриминации по половому признаку и призвала отменить требования, которые, по их мнению, нарушают права человека.

«Мы верим, что спорт является общедоступной сферой человеческой жизни и поэтому способен изменить мир. Однако нововведения идут вразрез с основными принципами, перечисленными в Олимпийской хартии. В настоящий момент под угрозой находится женское тело, его здоровье, неповторимость и безопасность. Ни одна девушка не должна подвергать его изменениям, чтобы иметь возможность принимать участие в состязаниях», — говорится в заявлении.

Письмо, адресованное членам Совета ИААФ, подписали 60 известных спортсменов, в числе которых прославленная теннисистка Билли Джин Кинг. К ним уже успели присоединиться более 240 человек.

Дути Чанд также не осталась в стороне.

«Я бы никому не пожелала пережить то, через что пришлось пройти мне. Мысленно я поддерживаю всех спортсменок, которых могли затронуть новые требования IAAF», — заявила бегунья.

Кроме того, от лица «Атлетического союза» выступила одна из его руководителей, Анна Либерман. Она прокомментировала основную цель создания петиции, подчеркнув, что мужчин в спорте превозносят — вне зависимости от их физических показателей. В качестве примера были приведены Усэйн Болт и Майкл Фелпс , о гормональном уровне которых никто не задумывается. А женщины, напротив, подвергаются критике и дискриминации.

«Когда спортсменки показывают слишком высокие результаты, власти, болельщики, журналисты и даже коллеги начинают задаваться вопросом об их половой принадлежности. Однако руководители некоторых организаций идут дальше — они подвергают девушек оскорбительным процедурам, практикующимся с 60-х годов XX века, в которых ни разу не участвовал ни один мужчина-атлет. И всё это делается во имя «справедливости» на соревнованиях», — отметила Либерман.

Вскоре после публикации петиции последовал ответ от представителей IAAF, в котором они отрицают обвинения в дискриминации по половому признаку, предъявленные им WSF и «Атлетическим союзом». В официальном заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что введение новых правил для спортсменок с повышенным уровнем тестостерона никоим образом не приравнивается к полному отстранению женщин от соревнований.

«Основной целью требований является внесение ясности в определение категории «женские соревнования». При этом не подвергается сомнению половая принадлежность спортсменов. Каждое правило имеет под собой научное обоснование, подтверждённое специалистами со всего мира. Легкоатлетические организации всегда выступали на стороне женщин и будут придерживаться данной позиции и в будущем», — говорится в открытом письме.

Кроме того, представители IAAF уточнили, что право выбора, в каких соревнованиях принимать участие, остаётся за самими атлетами. Для их удобства существуют как мужские и женские, так и специализированные, межгендерные турниры.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня подала иск на IAAF в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Она хочет добиться отмены правил, по её мнению, являющихся незаконными и оскорбляющими человеческое достоинство.

«Госпожа Семеня, как и множество других спортсменов, должна иметь право принимать участие в соревнованиях, не прибегая к помощи медицинских средств, влияющих на естественное состояние тела», — заявили адвокаты легкоатлетки.

В ответ на иск представители IAAF отметили, что намерены и дальше защищать правомерность своих действий, так как они не могут допустить, чтобы одни спортсмены имели преимущество над другими. В противном случае существует риск возникновения ситуации, сравнимой с «боем боксёра-тяжеловеса и ребёнка».

На данный момент дело Семени находится на рассмотрении.