МОК отложил принятие решения о сохранении тяжелой атлетики в программе Олимпиады-2024

ТАСС , 19 июля. Международный олимпийский комитет (МОК) отложил принятие решения о сохранении тяжелой атлетики в программе летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Возможность исключения тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр появилась из-за проблем с допингом в этом виде спорта. В декабре 2017 года исполком МОК выдвинул критерии, в случае соблюдения которых тяжелая атлетика должна войти в программу Олимпийских игр в Париже. В IWF отмечают, что выполнили все рекомендации независимой комиссии по чистому спорту. Однако МОК принял решение оставить вопрос открытым относительно сохранения тяжелой атлетики в программе Игр-2024, пока не будет проведен полный обзор принятых IWF мер.

Отмечается, что IWF внедрила новую квалификационную систему, призванную вознаградить страны с чистой допинговой историей. Кроме того, IWF провела несколько антидопинговых семинаров в странах, где эта проблема ощущается наиболее остро.

"Мы уважаем решение МОК, наша приверженность чистому спорту остается такой же сильной, как прежде, — сказал президент IWF Тамаш Аян. — Мы продолжим сотрудничество с МОК и Всемирным антидопинговым агентством . Мы очень гордимся превосходным прогрессом, достигнутым за столь короткий период времени, мы уже видим позитивные следствия принятых нами мер. Культура в странах с высоким количеством случаев применения допинга не может измениться в одночасье, но мы движемся в правильном направлении".

Исполком IWF 30 сентября 2017 года на основании доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России, а также национальные федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила.