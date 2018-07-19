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МОК рассмотрит вопрос сохранения бокса в программе ОИ-2020 на заседании исполкома в ноябре
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МОК рассмотрит вопрос сохранения бокса в программе ОИ-2020 на заседании исполкома в ноябре 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 19 июля. Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит вопрос сохранения бокса в программе Игр 2020 года на заседании исполкома организации в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
Ранее исполком МОК принял решение продлить приостановление финансирования Международной ассоциации бокса (AIBA), а также потребовал от ассоциации до 30 апреля нынешнего года предоставить отчет о состоянии дел в организации. Отчет был представлен на исполкоме МОК, который проходил в Лозанне 3 мая. В МОК отметили прогресс AIBA в решении некоторых вопросов, однако остается озабоченность в отношении управления организацией, а также финансовой и спортивной целостности.
"МОК принял решение сохранить свою позицию, предусматривающую приостановку финансирования AIBА, и право на рассмотрение вопроса о включении бокса в программу Олимпийских игр в Токио. Дальнейшее рассмотрение этого вопроса пройдет на заседании исполкома МОК в Токио с 30 ноября по 2 декабря, которое состоится после конгресса AIBA со 2 по 3 ноября", — говорится в сообщении.
В настоящий момент МОК проводит расследование в отношении AIBA, которое началось в феврале. Данное решение было принято по итогам заседания исполкома МОК, которое прошло в южнокорейском Пхёнчхане. МОК не устроил доклад AIBA по вопросам управления, финансов и антидопинга. Бывший глава AIBA Чинг Куо Ву подал в отставку, в настоящее время исполняющим обязанности президента организации является Гафур Рахимов.
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