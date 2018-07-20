Тяжелую атлетику и бокс в ноябре могут исключить из программы Олимпиад

Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании исполкома организации в ноябре рассмотрит вопрос сохранения бокса в программе летних Игр 2020 года и тяжелой атлетики в программе Игр 2024 года. МОК недоволен засильем допинга в среде тяжелоатлетов, а к федерации бокса у комитета претензии финансового и управленческого характера.

В декабре прошлого года исполком МОК выдвинул критерии, в случае соблюдения которых тяжелая атлетика должна войти в программу Олимпиады в Париже. Вопрос сохранения вида оставлен открытым до исполкома в Токио, который пройдет с 30 ноября по 2 декабря.

МОК ждет полного обзора мер, принятых в этой связи Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF). Ранее IWF на основании доклада специальной комиссии дисквалифицировала на год национальные федерации России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины. Как выяснилось после перепроверки проб с Игр 2008 и 2012 годов, спортсмены из этих стран неоднократно нарушали антидопинговые правила.

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пресс-служба IWF, федерация также внедрила новую квалификационную систему, призванную вознаградить страны с чистой допинговой историей, а также провела несколько антидопинговых семинаров в странах, где эта проблема ощущается наиболее остро.

"Мы очень гордимся прогрессом, достигнутым за столь короткий период времени, мы уже видим позитивные следствия принятых нами мер. Культура в странах с высоким количеством случаев применения допинга не может измениться в одночасье, но мы движемся в правильном направлении", — отметил президент IWF Тамаш Аян.

Что касается Международной ассоциации бокса (AIBA), то у МОК остается озабоченность в отношении управления организацией, а также ее финансовой и спортивной целостности. Исполком МОК решил продлить приостановление финансирования AIBA и потребовал от нее отчета о состоянии дел.

В настоящий момент продолжается расследование в отношении AIBA по вопросам управления, финансов и антидопинга. Бывший глава федерации Чинг Куо Ву подал в отставку, в настоящее время исполняющим обязанности президента организации является Гафур Рахимов

Вопрос о включении бокса в программу Олимпийских игр в Токио 2010 года также поставлен на повестку ноябрьского исполкома МОК, извещает

пресс-служба комитета