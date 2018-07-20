Легкоатлеты РФ будут выступать на юношеской Олимпиаде в Аргентине под флагом своей страны

КАЗАНЬ, 20 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев /. Восемь российских легкоатлетов, завоевавших право принять участие в юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в октябре в Буэнос-Айресе, будут выступать на этом турнире под флагом своей страны даже в том случае, если к тому времени Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не восстановят членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщила ТАСС начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА, которое длится с ноября 2015 года, разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Так, на двух последних чемпионатах мира (Лондон-2017 и Бирмингем-2018) российские легкоатлеты выходили на старт под флагом IAAF. Однако на Олимпиаде-2016, организатором которой являлся Международный олимпийский комитет (МОК), единственная российская легкоатлетка Дарья Клишина выходила на стадион под флагом своей страны. МОК также является организатором летних и зимних юношеских Олимпийских игр.

"Если наши легкоатлеты поедут на юношеские Олимпийские игры, то они поедут туда в составе сборной России, — заметила Орлова. — У нас есть официальное письмо из IAAF, в котором говорится, что российские спортсмены, даже если участвуют в других турнирах в нейтральном статусе, на юношеских Олимпийских играх будут выступать за Россию и под флагом своей страны".